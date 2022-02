Bianca Belair: “Uso un consiglio di John Cena come carburante per andare avanti” (Di martedì 15 febbraio 2022) Più volte abbiamo sentito di superstar che elogiavano John Cena per la sua professionalità in WWE e per i preziosi consigli che ha sempre gentilmente dispensato alle superstar più giovani. Infatti il 16 volte campione del mondo, si può definire un veterano della disciplina e ogni volta che ritorna, per qualche apparizione che sia sporadica o per un periodo limitato di tempo, è sempre un piacere sia per i fan che per i suoi colleghi, dato che Cena mette sempre a disposizione la sua esperienza per aiutare gli altri. Bianca Belair ringrazia John Cena Una delle superstar che ha beneficiato di più dei consigli di John Cena è stata Bianca Belair, che parlando a SunSport, si è dimostrata ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 15 febbraio 2022) Più volte abbiamo sentito di superstar che elogiavanoper la sua professionalità in WWE e per i preziosi consigli che ha sempre gentilmente dispensato alle superstar più giovani. Infatti il 16 volte campione del mondo, si può definire un veterano della disciplina e ogni volta che ritorna, per qualche apparizione che sia sporadica o per un periodo limitato di tempo, è sempre un piacere sia per i fan che per i suoi colleghi, dato chemette sempre a disposizione la sua esperienza per aiutare gli altri.ringraziaUna delle superstar che ha beneficiato di più dei consigli diè stata, che parlando a SunSport, si è dimostrata ...

