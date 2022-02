Al GF Vip Alex Belli cerca di parlare con Delia Duran | “Io sono tornato per te”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo un paio d’ore dalla fine della puntata del 14 febbraio 2022, la coppia più spiata d’Italia ha avuto un confronto in camera da letto: "Iovenuto qua dentro per te, lo capisci? Con te qua dentro io fuori non riuscivo a dormire e mangiare, stavo malissimo". L'articolo proviene da DireDonna.

... parlando molto bene della Sorge, che ha fatto una scenata di gelosia adBelli . "Come ... Scopri le ultime news sul Grande FratelloLeggi Anche 'Grande Fratello', le scuse dia Delia L'attore non molla la presa ed è disposto a fare di tutto per riconquistare l'amore della sua compagna. 'L'unica cosa di cui abbiamo ...A notte tarda, Alex e Soleil sono in sauna a parlare di tutta la situazione con Delia e del motivo per il quale l'ex concorrente ha deciso di tornare nella Casa del Grande Fratello. L’influencer crede ...Davide Silvestri dopo il ritorno di Alex Belli nella casa del GF Vip 6 ma in qualità di ospite, non ha nascosto la sua difficoltà ad avere un dialogo con l’attore. Davide che ha sempre detto di non ...