Velletri, medico si fa pagare per iniettare finto vaccino e regalare Green Pass (Di lunedì 14 febbraio 2022) Velletri. Si erano messi d’accordo, tutto doveva filare liscio, e con molta probabilità non si è trattato neppure della prima volta per il medico. Ma questo dovranno stabilirlo le indagini. Fatto sta che, medico e pazienti hanno simulato la somministrazione del vaccino per ottenere il tanto odiato ma desiderato “Green Pass”. Il medico e i due pazienti sono stati colti in flagranza di reato, direttamente dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Leggi anche: Velletri, ristorante ”assicura” la consumazione senza Green Pass: chiuso e sanzionato per oltre 8.000 euro medico somministra falso vaccino sotto compenso Non ci è voluto molto per chiarire la dinamica: il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022). Si erano messi d’accordo, tutto doveva filare liscio, e con molta probabilità non si è trattato neppure della prima volta per il. Ma questo dovranno stabilirlo le indagini. Fatto sta che,e pazienti hanno simulato la somministrazione delper ottenere il tanto odiato ma desiderato “”. Ile i due pazienti sono stati colti in flagranza di reato, direttamente dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma. Leggi anche:, ristorante ”assicura” la consumazione senza: chiuso e sanzionato per oltre 8.000 eurosomministra falsosotto compenso Non ci è voluto molto per chiarire la dinamica: il ...

