Uno dei giochi più amati di tutti i tempi in arrivo su PS5 e PS4 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tencent e TiMi Studio Group hanno annunciato che Metal Slug: Awakening sarà pubblicato su PS5 e PS4 nel corso del 2022 Si! avete capito bene, Metal Slug Awakening, l'ultimo capitolo uscito della celebre saga, fino a ieri solo su Android e iOS, sviluppato da TiMi Studio Group e pubblicato da Tencent è in arrivo su PS5 e PS4. Finora conosciuto col nome di Metal Slug Code: J, Awakening per PS4 e PS5 è stato annunciato con un post su Twitter. Al suo interno, varie scene che mostrano le performance su console, in una serie di scenari del nuovo capitolo della popolarissima serie a scorrimento. METAL SLUG: AWAKENING – COMING TO PLAYSTATION®4 AND PLAYSTATION®5 TEASER ANNOUNCEMENT! Stay tuned for future details, dear commanders!COPYRIGHT©1998-2022 TENCENT ALL RIGHTS RESERVED. ©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED pic.twitter.com/noumR1VFFT— Metal Slug: Awakening ...

