Una biblioteca del mare che sarebbe piaciuta a Darwin (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel Seicento era il viale alberato che da Chiaia portava alla Crypta Neapolitana, nel Settecento il Real Passeggio voluto da Ferdinando IV di Borbone a uso esclusivo dei nobili, nell’Ottocento diventa Villa Comunale. Nell’edificio centrale nel 1872 il naturalista tedesco Anton Dohrn fondò la Stazione zoologica per studiare la flora e la fauna del Mediterraneo. Due anni dopo aprì l’acquario per sostenere le attività di ricerca con gli introiti dello sbigliettamento. L’attività di ricerca non è mai cessata e oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 15 febbraio 2022) Nel Seicento era il viale alberato che da Chiaia portava alla Crypta Neapolitana, nel Settecento il Real Passeggio voluto da Ferdinando IV di Borbone a uso esclusivo dei nobili, nell’Ottocento diventa Villa Comunale. Nell’edificio centrale nel 1872 il naturalista tedesco Anton Dohrn fondò la Stazione zoologica per studiare la flora e la fauna del Mediterraneo. Due anni dopo aprì l’acquario per sostenere le attività di ricerca con gli introiti dello sbigliettamento. L’attività di ricerca non è mai cessata e oggi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

BelowZe06488979 : RT @GaspareCaj: Ve lo ricordate Mino Martinazzoli? E' stato l'unico politico che ho veramente conosciuto, pur essendo di altra parrocchia.… - virnatwit : Ormai il mondo si divide fra chi ha lavorato al pubblico durante un'epidemia e chi no. Il genio di oggi: boomer del… - ConcettTumino : @salomoni1986 @editorilaterza Io ho letto più di 50 anni fa' , preso dalla biblioteca della mia scuola, il libro ti… - melodramafrvr : tipo cute della biblioteca trovato su tinder i’m shooting my shot un anno dopo una nostra interazione - faramir_73 : @zeropregi Ok, però ho idea che questa Editoriale Nuova che di Burgess aveva pubblicato anche 'L'uomo di Nazareth'… -