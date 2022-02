Udinese-Salernitana va giocata | la nuova classifica aggiornata dopo la sentenza

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Cambia di nuovo tutto per quanto riguarda ladi Serie A. Laha infatti vinto il riscorso in appellola sconfitta a tavolino per 3-0 subita contro l’che i granata non si erano presentati per i numerosi casi Covid che avevano portato l’Asl locale a non far partire il gruppo squadra dei campani. La decisione è arrivata da parte del Consiglio della Figc, che ha quindi cancellato il verdetto della Lega Serie A. Questo vuol dire che inl’si vede tolti i tre punti assegnatitale provvedimento, mentre allaviene riassegnato quello tolto, come penalizzazione, contestualmente alla sconfitta a tavolino. Inoltre, ovviamente, entrambe le formazioni si ritrovano con due ...