Traffico Roma del 14-02-2022 ore 10 | 00

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara Buongiorno sul Raccordo Anulare un incidente in carreggiata esterna nel tratto Colombo Laurentina Today verso l’appia è il bivio per Napolio lunghe code sulla via del mare disagi tra la balconi e tordivalle in diminuzioneal Aurelio e al Trionfale mentre ancora intenso sulla Cassia è sulla Flaminia entrando asulla tangenziale rallentamenti tra via delle valli della via Salaria direzione Tor di Quinto nella trasporto pubblico intanto rallentamenti da questa mattina sulla linea C della metro a causa di un guasto oggi è la chiusura di Viale Dei Parioli mentre al Circo Massimo dalle 10 una manifestazione possibili ripercussioni temporanea e chiusure e bus deviati per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sitopunto ...