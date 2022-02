The Walking Dead sorprende tutti: rilasciati i primi minuti del nuovo episodio (Di lunedì 14 febbraio 2022) A partire dal 21 febbraio, su Disney+, verranno inseriti gli episodi della seconda parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead. Finalmente, dopo un’estenuante attesa, sarà possibile scoprire cosa accadrà agli amatissimi personaggi della serie. L’ultima puntata si era conclusa con un colpo di scena emozionante a causa delle azioni distruttive di Leah. La produzione, per stimolare ulteriormente la curiosità dei fan, ha deciso di diffondere i primi minuti del nono episodio della stagione. Si consiglia ai non amanti degli spoiler di non proseguire con la lettura dell’articolo. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le nuove puntate di The Walking Dead. Disdici quando vuoi! Cosa accadrà in The Walking Dead? La produzione ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) A partire dal 21 febbraio, su Disney+, verranno inseriti gli episodi della seconda parte dell’undicesima stagione di The. Finalmente, dopo un’estenuante attesa, sarà possibile scoprire cosa accadrà agli amatissimi personaggi della serie. L’ultima puntata si era conclusa con un colpo di scena emozionante a causa delle azioni distruttive di Leah. La produzione, per stimolare ulteriormente la curiosità dei fan, ha deciso di diffondere idel nonodella stagione. Si consiglia ai non amanti degli spoiler di non proseguire con la lettura dell’articolo. Abbonati subito a Disney+ per non perdere le nuove puntate di The. Disdici quando vuoi! Cosa accadrà in The? La produzione ...

