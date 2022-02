Tennis: Atp Marsiglia, Travaglia salva un match-point e supera il primo turno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marsiglia, 14 feb. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Stefano Travaglia nell''Open 13 Provence', torneo Atp 250 da 622.610 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di Marsiglia. Il 30enne marchigiano, numero 119 del mondo, supera al primo turno per 6-2, 6-7 (5-7), 7-6 (7-1), dopo due ore e 25 minuti lo svizzero Henri Laaksonen, numero 84 Atp,, al quale annulla un match-point nel terzo set. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022), 14 feb. - (Adnkronos) - Esordio vincente per Stefanonell''Open 13 Provence', torneo Atp 250 da 622.610 euro di montepremi in corso sul veloce indoor di. Il 30enne marchigiano, numero 119 del mondo,alper 6-2, 6-7 (5-7), 7-6 (7-1), dopo due ore e 25 minuti lo svizzero Henri Laaksonen, numero 84 Atp,, al quale annulla unnel terzo set.

