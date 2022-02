Super Bowl LVI, sugli spalti anche la figlia del mattatore dell’Halftime Show: sapete chi è? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande Show ieri a Los Angeles per il Super Bowl! Eminem, infatti, la star della serata, non si è risparmiato e tra gli spalti, c’era una persona speciale, di chi si tratta? Parliamo di sua figlia Hailie Jade Mathers – che l’ha visto esibirsi all’attesissimo Super Bowl LVI, vinto dai Rams, mentre i fan hanno definito lo spettacolo dell’intervallo durante la finale del campionato il “più grande di sempre” (di seguito potrete vedere una clip tratta da YouTube). Hailie, che ha 26 anni, ha condiviso varie foto e clip mentre si trovava al SoFi Stadium di Los Angeles. Come riportato dal Sun, nella sua Instagram Story, Hailie ha indossato un paio di jeans strappati ed una giacca di pelle nera, il suo outfit è stato poi completato da un paio di sneakers ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grandeieri a Los Angeles per il! Eminem, infatti, la star della serata, non si è risparmiato e tra gli, c’era una persona speciale, di chi si tratta? Parliamo di suaHailie Jade Mathers – che l’ha visto esibirsi all’attesissimoLVI, vinto dai Rams, mentre i fan hanno definito lo spettacolo dell’intervallo durante la finale del campionato il “più grande di sempre” (di seguito potrete vedere una clip tratta da YouTube). Hailie, che ha 26 anni, ha condiviso varie foto e clip mentre si trovava al SoFi Stadium di Los Angeles. Come riportato dal Sun, nella sua Instagram Story, Hailie ha indossato un paio di jeans strappati ed una giacca di pelle nera, il suo outfit è stato poi completato da un paio di sneakers ...

BRWrestling : Batista in a Super Bowl commercial ?? - NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - EnriqueBurak : Super Bowl 56 a la vista. @TUDNMEX - marbastio : Io vorrei averlo il coraggio di chi al Super Bowl ha proposto lo spot di un QR code che svolazza per un minuto - NATIxVINCEREooc : RT @gabryhz: tu eminem prima del super bowl io nati per vincere in uno scantinato con la macchina del fumo e le luci noi non siamo uguali -