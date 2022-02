Super Bowl 2022: violenze dei tifosi dei Rams a Los Angeles e strade danneggiate (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Los Angeles Rams hanno Superato i Cincinnati Bengals nel contesto del Super Bowl 2022, dando inizio alla festa incontenibile dei propri sostenitori. Dopo la festa al SoFi Stadium di Inglewood, però, come riportato dalla polizia responsabile della nota città californiana, i tifosi dei Rams hanno creato un vero e proprio caos tra le vie principali; non solo atti vandalici, fuochi d’artificio, violenze di ogni tipo e assembramenti pericolosi per la situazione Covid in atto, ma anche danni evidenti alle strade di Los Angeles. Dopo un’opera di individuazione, per quanto possibile, dei principali responsabili del tutto, la polizia cercherà di intervenire con eventuali arresti o sanzioni pecuniarie come ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) I Loshannoato i Cincinnati Bengals nel contesto del, dando inizio alla festa incontenibile dei propri sostenitori. Dopo la festa al SoFi Stadium di Inglewood, però, come riportato dalla polizia responsabile della nota città californiana, ideihanno creato un vero e proprio caos tra le vie principali; non solo atti vandalici, fuochi d’artificio,di ogni tipo e assembramenti pericolosi per la situazione Covid in atto, ma anche danni evidenti alledi Los. Dopo un’opera di individuazione, per quanto possibile, dei principali responsabili del tutto, la polizia cercherà di intervenire con eventuali arresti o sanzioni pecuniarie come ...

Advertising

BRWrestling : Batista in a Super Bowl commercial ?? - NFLBrasil : Cooper Kupp é o MVP do Super Bowl LVI! Merecido? #NFLBrasil #SuperBowl - EnriqueBurak : Super Bowl 56 a la vista. @TUDNMEX - morgan16199006 : RT @BRWrestling: Batista in a Super Bowl commercial ?? - FQMagazineit : Super Bowl, scoppia la polemica per le mascherine: “Perché i vip possono stare senza e invece i bambini a scuola no… -