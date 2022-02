Sette big match, zero vittorie: il 'mal di grandi' della Juve di Allegri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Primo, non prenderle. Quando negli scontri al vertice la Juve ha giocato meglio in termini di gioco e di estetica, ha finito per perdere contro il Napoli all'andata decimata dalle assenze e con l'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 14 febbraio 2022) Primo, non prenderle. Quando negli scontri al vertice laha giocato meglio in termini di gioco e di estetica, ha finito per perdere contro il Napoli all'andata decimata dalle assenze e con l'...

Ultime Notizie dalla rete : Sette big Sette big match, zero vittorie: il 'mal di grandi' della Juve di Allegri Poi tiri le somme e il dato è severo: in sette scontri diretti contro le rivali per la zona ... ma dopo sei mesi di stagione è questo dato sui big match a dire da dove viene in buona parte quel divario ...

Sette big match, zero vittorie: il "mal di grandi" della Juve di Allegri

