Secondo Ricciardi | il Green Pass deve restare per tutto il 2022

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dal 15 febbraio scatta l’obbligo dirafforzato sui luoghi di lavoro per gli over cinquanta. E la Lega, che ha sempre avversato la misura, prova a mettere in difficoltà il governo con un emendamento al decreto sull’obbligo vaccinale in discussione alla Camera, chiedendo che la carta verde venga eliminata una volta che cesserà lo stato di emergenza, il 31 marzo. La proposta è stata presentata e firmata da tutti i componenti del Carroccio nella Commissione Affari sociali e sarà votata mercoledì. Ma Walter, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza, a Repubblica dice che il virus potrebbe tornare e per questo l’obbligo vaccinale e ilserviranno peril. «Non dobbiamo pensare che siafinito», dice. ...

