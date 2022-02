Scivola nel caminetto e muore bruciato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dramma a Ula Tirso, in provincia di Oristano. Un uomo di 89 anni, Salvatore Cossu è morto bruciato nel suo caminetto. Un malore, poi la fatale caduta sul fuoco, con gli abiti che si sono incendiati non lasciandogli scampo. La tragedia... Leggi su europa.today (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dramma a Ula Tirso, in provincia di Oristano. Un uomo di 89 anni, Salvatore Cossu è mortonel suo. Un malore, poi la fatale caduta sul fuoco, con gli abiti che si sono incendiati non lasciandogli scampo. La tragedia...

