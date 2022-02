Roma, 47enne ucciso in strada in un agguato: indagano i carabinieri (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta agguato a Roma, un 47enne crivellato a colpi di pistola - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Un 47enne è stato ucciso in strada con diversi colpi d'arma da fuoco: l'omicidio, un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 febbraio 2022) commenta, uncrivellato a colpi di pistola - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Unè statoincon diversi colpi d'arma da fuoco: l'omicidio, un ...

