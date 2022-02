Record incredibili e dove trovarli | cosa non si fa per i propri idoli!

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Una donna inglese ha speso più di 19mila dollari in tatuaggi di Eminem, ricoprendo il suo corpo con ritratti del rapper, tanto da guadagnarsi questo stranissimomondiale. Nikki Patterson, 36, scozzese, a Settembre del 2020 è entrata nel libro deigrazie ai suoi 15 ritratti di Eminem tatuati sulla pelle, il numero più alto al mondo. Adesso ha infranto il suo stesso, arrivando a 20. Nikki è una vera fan del rapper: oltre ai 20 ritratti ha fatto altri 11 tatuaggi dedicati al musicista. “Sono diventata sua fan a 14 anni” ha raccontato la donna al ‘The Sun’, “Ero in vacanza in Spagna e ho comprato l’LP di ‘Marshall Mathers’, tutti i ragazzi ne parlavano a scuola”. “L’ho ascoltato e quando sono arrivata al brano ‘Stan’ mi sono innamorata. Il modo in cui raccontava la storia, il testo… Mi sono ...

