Rapine ad anziani e disabili, sgominata banda delle Poste (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le vittime erano soprattutto anziani e disabili. Prima venivano ‘individuati’ all’interno degli uffici postali, poi all’uscita venivano inseguiti in luoghi più isolati, minacciati con una pistola scenica e rapinati. In tre, tutti pluripregiudicati, sono stati bloccati dai carabinieri nei rioni Ponticelli, San Lorenzo e Sanità di Napoli: sono tutti gravemente indiziati della commissione, a vario titolo, di tre Rapine e di quattro Rapine tentate. I tre agivano negli uffici postali del capoluogo e della provincia partenopea con il cosiddetto metodo del “filo di banca”: vittime utenti anziani intenti a prelevare, presso uffici postali di Sant’Anastasia, Cercola e Napoli, emolumenti pensionistici o somme di danaro contante. In particolare, è stato ricostruito il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Le vittime erano soprattutto. Prima venivano ‘individuati’ all’interno degli uffici postali, poi all’uscita venivano inseguiti in luoghi più isolati, minacciati con una pistola scenica e rapinati. In tre, tutti pluripregiudicati, sono stati bloccati dai carabinieri nei rioni Ponticelli, San Lorenzo e Sanità di Napoli: sono tutti gravemente indiziati della commissione, a vario titolo, di tree di quattrotentate. I tre agivano negli uffici postali del capoluogo e della provincia partenopea con il cosiddetto metodo del “filo di banca”: vittime utentiintenti a prelevare, presso uffici postali di Sant’Anastasia, Cercola e Napoli, emolumenti pensionistici o somme di danaro contante. In particolare, è stato ricostruito il ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rapine ad anziani e disabili in uffici postali, presa banda a #Napoli - anteprima24 : ** Rapine ad anziani e disabili, sgominata banda delle Poste ** - lastep440 : RT @SkyTG24: Rapine ad anziani e disabili in uffici postali, presa banda a #Napoli - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Rapine ad anziani e disabili in uffici postali, presa banda a #Napoli - SkyTG24 : Rapine ad anziani e disabili in uffici postali, presa banda a #Napoli -