Psg, Hakimi: «Contento che un grande club abbia voluto investire su di me»

Acraf Hakimi ha parlato a Marca riguardo al suo passato, il suo presente al Psg e il futuro con la sfida imminente al Real Madrid. Le sue parole: 

REAL MADRID – «grande partita contro una squadra che ho nel cuore. La pressione non mi fa paura sono pronto e mi piace. Cercheremo di controllare il gioco». 

PSG – «Qui mi hanno accolto bene e mi sento come a casa. Hanno scommesso su di me e io riesco a dare il massimo. Giocare con i grandi campioni ti aiuta a crescere e ho la fortuna di giocare con i migliori in ogni ruolo. Verratti è quello che mi ha sorpreso di più». 

ADDIO REAL – «Un po' per mancanza di maturità e un po' per la fiducia. Dopo due stagioni al Dortmund il Real non mi considerava. Al passaggio ...

