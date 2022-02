Michele Bravi a Vittorio Sgarbi | “E’ un segno di civiltà rispettare e accettare opinioni diverse”

(Di lunedì 14 febbraio 2022)critico d’arte ma le sue critiche rivolte soprattutto anel programma di Serena Autieri, Dedicato, sono un po’ fuori tempo. “Giudizi medievali” li ha definiti il cantante che non ha bisogno di difese, lo fa da solo.vorrebbe evitare di dare spazio a chi “ignora la bellezza della libertà” ma è necessario perché non vuole che giudizi come quello dipossano limitare la creatività di chi la possiede. Che gran dono e che peccato sarebbe tenere nascosta l’individualità.ha commentato l’esibizione dia Sanremo 2022, riferendosi alla cover di Lucio Battisti ha tirato fuori: “Cantava la canzone di ...

Advertising

michele_bravi : E famo sto triangolo. ?? @FabrizioMoroOff #DomenicaIn - michele_bravi : Siate creativi sempre. - michele_bravi : Mi sembra di capire che sono ufficialmente un AVENGER. - _Steph_anie__ : RT @amaricord: Lo accusano di eccessiva femminilità e Michele Bravi coglie l'occasione per lanciare un messaggio bellissimo, 'siate complet… - itsalessandrob : RT @amaricord: Lo accusano di eccessiva femminilità e Michele Bravi coglie l'occasione per lanciare un messaggio bellissimo, 'siate complet… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

In un'intervista, Vittorio Sgarbi parla di alcuni dei protagonisti di Sanremo e alcuni li asfalta: Drusilla Foer, Achille Lauro,, Mahmood e Blanco. In occasione di un'intervista a Dedicato su Rai 1, Vittorio Sgarbi parla di alcuni cantanti e presentatori di Sanremo 2022 e ad alcuni non risparmia le critiche. ...Un botta e risposta destinato a lasciare il segno, quello trae Vittorio Sgarbi , il cantante si è trovato a fronteggiare un duro attacco da parte del critico che, ospite di Serena Autieri a Dedicato, ha affermato di non aver apprezzato la cover di ...Vittorio Sgarbi critico d’arte ma le sue critiche rivolte soprattutto a Michele Bravi nel programma di Serena Autieri, Dedicato, sono un po’ fuori tempo. “Giudizi medievali” li ha definiti il cantante ...Spettacoli e Cultura - Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere di intervistare Michele Bravi e con lui abbiamo parlato della sua partecipazione al Festival di Sanremo, del bellissimo gesto ...