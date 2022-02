Marcia su Roma dei No Vax, oggi 14 febbraio 2022 atteso il sit-in: su Telegram le regole per evitare i controlli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Marcia su Roma No-Vax. C’è grande stato di allerta nella Capitale, perché per oggi 14 febbraio sarebbe prevista la famigerata Marcia su Roma dei No Vax, protestare contro l’obbligo vaccinale e l’impiego del Green Pass. In realtà, già ieri era previsto un meeting che avrebbe consentito ai manifestanti di raccogliersi alle porte di Roma prima di poter entrare direttamente nella città di Roma. E non un punto qualsiasi della città, il loro obiettivo sarebbe quello di Marciare verso Circo Massimo, per l’ennesimo sit-in a stampo No-Vax. Leggi anche: Obbligo vaccinale, multa per i no-vax Over 50 a Roma e nel Lazio: importo e quando arriva la sanzione Attesa la Marcia dei No-Vax per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 14 febbraio 2022)suNo-Vax. C’è grande stato di allerta nella Capitale, perché per14sarebbe prevista la famigeratasudei No Vax, protestare contro l’obbligo vaccinale e l’impiego del Green Pass. In realtà, già ieri era previsto un meeting che avrebbe consentito ai manifestanti di raccogliersi alle porte diprima di poter entrare direttamente nella città di. E non un punto qualsiasi della città, il loro obiettivo sarebbe quello dire verso Circo Massimo, per l’ennesimo sit-in a stampo No-Vax. Leggi anche: Obbligo vaccinale, multa per i no-vax Over 50 ae nel Lazio: importo e quando arriva la sanzione Attesa ladei No-Vax per ...

Advertising

repubblica : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - thexeon81 : Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale - Profilo3Marco : RT @repubblica: Marcia No Vax, i primi manifestanti fermati a Roma. Elicotteri sorvolano la capitale [di Luca Monaco] - MariaRo51490621 : RT @SinistroTOP: ??+++ULTIM’ORA Marcia NoVax, elicotteri sorvolano Roma, sommergibili nel mar tirreno, fanteria schierata a Nord, carri arm… - LucianoCesarett : RT @CorriereCitta: Marcia su Roma dei No Vax, oggi 14 febbraio 2022 atteso il sit-in: su Telegram le regole per evitare i controlli https:/… -