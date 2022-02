Marche: muore a 16 anni in un incidente stradale durante uno stage (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche mentre era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un ragazzo di 16è morto in unnellementre era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno. Il mezzo è finito fuori strada...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di term… - Massimo50677458 : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idra… - CommentoRimosso : Un ragazzo di 16 anni è morto, stava facendo uno #stage. Un incidente stradale nelle Marche, era a bordo di un furg… - CorriereUniv : Un altro studente morto durante uno #stage scolastico. La tragedia nelle #Marche, a #Fermo. Il conducente del mezzo… - lene1901 : RT @Agenzia_Ansa: Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idra… -