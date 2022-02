Manchester United vs Brighton & Hove Albion: pronostico e formazioni (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Manchester United farà un’offerta per tornare a vincere in Premier League quando accoglierà il Brighton & Hove Albion all’Old Trafford martedì 15 febbraio. I Red Devils, che rimangono quinti in classifica, a un punto dai primi quattro, parteciperanno alla gara dopo un pareggio per 1-1 con il Southampton sabato, mentre il Brighton, nono posto, ha registrato una vittoria per 2-0 sul Watford in difficoltà. lo stesso pomeriggio. Il calcio di inizio di Manchester United vs Brighton & Hove Albion è previsto alle 21:15 Prepartita Manchester United vs Brighton & Hove ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ilfarà un’offerta per tornare a vincere in Premier League quando accoglierà ilall’Old Trafford martedì 15 febbraio. I Red Devils, che rimangono quinti in classifica, a un punto dai primi quattro, parteciperanno alla gara dopo un pareggio per 1-1 con il Southampton sabato, mentre il, nono posto, ha registrato una vittoria per 2-0 sul Watford in difficoltà. lo stesso pomeriggio. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21:15 Prepartitavs...

