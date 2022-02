L'ultima speranza per evitare un conflitto in Ucraina è Scholz (Di lunedì 14 febbraio 2022) Olaf Scholz si trova di fronte alla prima grande sfida di politica estera da quando ha assunto l'incarico di cancelliere della Germania, nel momento in cui si prepara a incontrare Vladimir Putin per cercare di convincere il presidente russo a rinunciare a un'invasione dell'Ucraina. Da venerdì Stati Uniti e Unione europea si stanno preparando a un'intervento militare della Russia su vasta scala, che potrebbe avere inizio già questa settimana. La gravità della situazione è emersa dalle dichiarazioni pubblicate a seguito di una videoconferenza convocata da Joe Biden con i principali alleati europei e i leader delle istituzioni comunitarie. La minaccia di sanzioni senza precedenti, la solidarietà con l'Ucraina, le iniziative diplomatiche degli ultimi giorni, la visita di Emmanuel Macron a Mosca, le telefonate di Joe Biden o altri leader ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Olafsi trova di fronte alla prima grande sfida di politica estera da quando ha assunto l'incarico di cancelliere della Germania, nel momento in cui si prepara a incontrare Vladimir Putin per cercare di convincere il presidente russo a rinunciare a un'invasione dell'. Da venerdì Stati Uniti e Unione europea si stanno preparando a un'intervento militare della Russia su vasta scala, che potrebbe avere inizio già questa settimana. La gravità della situazione è emersa dalle dichiarazioni pubblicate a seguito di una videoconferenza convocata da Joe Biden con i principali alleati europei e i leader delle istituzioni comunitarie. La minaccia di sanzioni senza precedenti, la solidarietà con l', le iniziative diplomatiche degli ultimi giorni, la visita di Emmanuel Macron a Mosca, le telefonate di Joe Biden o altri leader ...

