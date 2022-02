L' Opa congelata di UniCredit su Bpm scalda ancora Piazza Affari

Leggi su affaritaliani

Mentre, come gli altri listi europei, crede alla de-escalation al confine ucraino, scatta la febbre da M&A in Borsa per le banche italiane con le ultime operazioni in vista che accendono le quotazioni dei titoli del credito. Bper Banca sale del 3,7%% dopo l'accordo con il Fondo interbancario di tutela dei depositi per l'acquisto dell'80% di Carige