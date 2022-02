La Humphries vince il terzo oro in carriera | battesimo leggendario del monobob femminile

Advertising

La Gazzetta dello Sport

Kaillie, statunitense nata in Canada, una leggenda degli sport invernali, ha ottenuto il primo oro della storia nella nuova specialità del monobob femminile e ha posto fine al dominio tedesco degli ...Quarta posizione per la tedesca Mariama Jamanka a 97 centesimi che, tuttavia, conquista il titolo europeo, con un solo centesimo di vantaggio sulla connazionale Laura Nolte . Sesta posizione per la ...Kaillie Humphries entra nella storia dello sport e fa sua la prima medaglia d’oro in assoluto del monobob sotto i Cinque Cerchi. La statunitense, infatti, vince la gara d’esordio di questa specialità ...vince l’oro nella specialità che esordiva ai Giochi dopo i successi nel bob a due nel 2010 e nel 2014. Una pioniera: è stata la prima donna a pilotare un bob a 4 in una gara di Coppa del Mondo ...