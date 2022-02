Il Pd boccia ancora il nucleare | ' Tempi lunghi | costi enormi e non è sicuro'

Advertising

Macckman1 : RT @globalistIT: - Stupormundi66 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Simone_Rota : @Fernando_Boccia @pozzdan @Cleo_55 @cris_cersei @lameduck1960 Ancora con 'sta cagata? - Fernando_Boccia : L'unica cosa che sta ancora reggendo è la pazienza degli italiani, continuate di questo passo e non so che fine far… -

Ultime Notizie dalla rete : boccia ancora

Globalist.it

In prospettiva, diceil responsabile Economia del Pd , 'chiediamo al governo quattro cose. La prima è continuare a contenere le bollette per le famiglie e le imprese. La seconda è aumentare la ...Ma " conclude Gissi - c'è anche una questione pratica: "Che fare se il referendumun'intesa? ... anche se per la verità non èchiara la posizione che intendono assumere le altre tre ...Ovviamente, l’ideale è trovarli senza ricorrere a uno scostamento di bilancio”. In prospettiva, dice ancora il responsabile Economia del Pd, “chiediamo al governo quattro cose. La prima è continuare a ...Sabato 19 febbraio ancora una gara casalinga contro Cicciano ... Prossimo incontro (sabato 19/2) in casa contro Coppola Bocce per cercare di centrare i primi punti della stagione.