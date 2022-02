I modelli più desiderabili avvistati a NY da mettere già in wishlist

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Le scarpe sono protagoniste alle sfilate Autunno Inverno 2022/2023 che stanno andando in scena a New York. Durante la fashion week Oltreoceano, nelle presentazioni digitali e sulle passerelle dal vivo, stivali, décolleté, sandali e sneakers catturano i riflettori. Le It Shoes della prossima stagione firmate dagli stilisti americani, da Proenza Schouler a Michael Kors, indicano le prime tendenze da seguire e icult dain. Quali sono le scarpe Autunno Inverno 2022/2023 viste a New York più? Scopritele nella nostra gallery in continuo aggiornamento. Scarpe più belle AI 22/23 guarda le foto ...