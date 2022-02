Green pass marzo 2022: verso abbandono documento. La roadmap (Di lunedì 14 febbraio 2022) Green pass marzo 2022: dalla scorsa settimana riaperte le discoteche e decaduto l’obbligo di mascherina all’aperto. A due anni dall’inizio dell’epidemia di Covid si riprogramma un graduale ritorno alla normalità anche e soprattutto attraverso l’abbandono del documento. Sondaggi Tp: Quirinale, il 46,7% degli italiani avrebbe preferito una scelta innovativa Green pass marzo 2022: la road map del ritorno alla normalità Green pass marzo 2022: da venerdì 11 febbraio è decaduto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, dalla stessa data è scattata la riapertura delle discoteche. Le misure si aggiungono ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 febbraio 2022): dalla scorsa settimana riaperte le discoteche e decaduto l’obbligo di mascherina all’aperto. A due anni dall’inizio dell’epidemia di Covid si riprogramma un graduale ritorno alla normalità anche e soprattutto attral’del. Sondaggi Tp: Quirinale, il 46,7% degli italiani avrebbe preferito una scelta innovativa: la road map del ritorno alla normalità: da venerdì 11 febbraio è decaduto l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, dalla stessa data è scattata la riapertura delle discoteche. Le misure si aggiungono ...

Advertising

ladyonorato : “L’obbligo v4cc11nale è illegittimo perché non c’è sicurezza sugli effetti di ciò che si somministra”: analisi del… - borghi_claudio : Non solo green pass. Questa settimana si saprà anche se ci sarà il via libera ai #referendumgiustizia e potrebbe essere un terremoto. - stanzaselvaggia : Non chiedevano il green pass e se ne vantavano, entrano a fare dei controlli e trovano 5 dipendenti su 10 non in re… - lexmonetae : RT @AdrianaSpappa: #Ricciardi: con i green-pass siamo sicuri che chi è vicino a noi non è infetto e non può contagiarci ??????? L'ha detto ve… - ChiaraLocatell7 : RT @ChanceGardiner: Formigli ?? si rimangia tutto. Il Green Pass non serve più per proteggere i VACClNATl dai non VACClNATl infetti ma per p… -