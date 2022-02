Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per festeggiare San Valentino, Alessandro Basciano ha scritto una lettera d’amore a Sophie Codegoni. I due concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno festeggiato la festa degli innamorati in anticipo, perché lunedì 14 febbraio saranno impegnati nella diretta del reality show di Canale 5. La sorpresa Mentre Sophie si trovava in camera con le sue amiche, Alessandro ne ha approfittato per prepararle una sorpresa. Scendendo nel dettaglio, il 32enne ligure ha allestito la zona piscina a festa con palloncini a forma di cuore, un tavolo per due e dello spumante per brindare. Al termine della cena con gli altri “vipponi”, Basciano ha chiesto alla sua amata di seguirlo in piscina. Alessandro dichiara il suo amore Dopo avere colto di sorpresa Sophie, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 14 febbraio 2022) Per festeggiare San Valentino, Alessandroha scritto unad’amore aCodegoni. I due concorrenti delVip 6 hanno festeggiato la festa degli innamorati in anticipo, perché lunedì 14 febbraio saranno impegnati nella diretta del reality show di Canale 5. La sorpresa Mentresi trovava in camera con le sue amiche, Alessandro ne ha approfittato per prepararle una sorpresa. Scendendo nel dettaglio, il 32enne ligure ha allestito la zona piscina a festa con palloncini a forma di cuore, un tavolo per due e dello spumante per brindare. Al termine della cena con gli altri “vipponi”,ha chiesto alla sua amata di seguirlo in piscina. Alessandro dichiara il suo amore Dopo avere colto di sorpresa, ...

Advertising

wejirdness : RT @JordeenDanvers: Però siamo noi a guardare un grande fratello diverso perché lui è “presissimo e attratto da lei” ma andate tutti a mang… - elisabettano : @paola_brilli Infatti quelli che seguono il grande fratello sono tutti scienziati ?????????????????? - Gaiaaaaaaa2 : @GrandeFratello C'è ma ho capito bene che Alex questa sera entra per restare dentro la casa?! Ma davvero volete pre… - tuttopuntotv : Grande Fratello Vip, Basciano scrive una lettera a Sophie: “Ti amo” (VIDEO) #GFVip6 #GFVip #basciagoni #jessvip… - giuliamarzam : RT @viadiqua1: Davide: “Baru per te il grande fratello non finisce qui.” Jess: “Ma come hai detto che fuori da qui non ci vedremo più. Sai… -