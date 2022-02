Formazione 4.0: a Napoli arriva “Digit Up”, il corso per gli imprenditori dell’agrifood (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiama “Digit Up” e sarà il corso di Formazione per la Digitalizzazione delle imprese della filiera agroalimentare della Provincia di Napoli rivolto agli imprenditori, finalizzato ad implementare le innovazioni Digitali a partire dalle aziende agricole nella filiera agroalimentare del napoletano. Si tratta di un’iniziativa di Confagricoltura Napoli, realizzata con l’assistenza tecnica dalla società Theorema e dedicata alle imprese socie, finanziata dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Napoli nel quadro delle azioni dell’ente camerale per lo sviluppo delle leve competitive legate all’innovazione nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese. “Digit Up” è totalmente gratuito e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si chiama “Up” e sarà ildiper laalizzazione delle imprese della filiera agroalimentare della Provincia dirivolto agli, finalizzato ad implementare le innovazioniali a partire dalle aziende agricole nella filiera agroalimentare del napoletano. Si tratta di un’iniziativa di Confagricoltura, realizzata con l’assistenza tecnica dalla società Theorema e dedicata alle imprese socie, finanziata dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato dinel quadro delle azioni dell’ente camerale per lo sviluppo delle leve competitive legate all’innovazione nelle microimprese e nelle piccole e medie imprese. “Up” è totalmente gratuito e ...

