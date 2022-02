Eurostat | aumentano i rifiuti pro - capite ma anche il riciclo

(Di lunedì 14 febbraio 2022) BRUXELLES - Nel 2020, la quantità diurbani prodotti per persona nell'Ue è stata di 505 kg, 38 chili in più rispetto al 1995 (+8,2%). Per l'Italia i dati disponibili si fermano al 2019, quando ...

BRUXELLES - Nel 2020, la quantità di rifiuti urbani prodotti per persona nell'Ue è stata di 505 kg, 38 chili in più rispetto al 1995 (+8,2%). Per l'Italia i dati disponibili si fermano al 2019, quando ...... nel caso in cui ricevano pagamenti fissi, mentre i prezzi di beni e servizi... Secondo i dati flash diffusi da, l'inflazione a gennaio nell'area euro ha registrato un incremento ...In totale, secondo Eurostat, l'Unione, nel 2020 ... 33 kg a persona). Infine, malgrado l'aumento della massa di scarti prodotta, è diminuito l'ammontare totale della spazzatura finita in discarica: ...Per l'Italia i dati disponibili si fermano al 2019, quando la produzione pro capite di rifiuti si attestava a 505 chili, in aumento di 51 chili rispetto al 1995 (+11,4%). Tra gli Stati membri, ...