Errori, modulo e mercato: cosa non funziona in questa Roma? (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Roma non riesce a girare in campionato ma cosa non funziona? Mourinho non riesce a trovare la cura ai giallorossi Le aspettative estive della Roma con l’arrivo di Mourinho era ben più alte di quelle fatte vedere sul campo fino ad ora. I giallorossi non riescono ad uscire dal tunnel e trovare la vittoria che garantirebbe qualche sorriso in più a tecnico e squadra. Ieri a Sassuolo il pari è arrivato nel recupero e non hanno aiutato gli Errori in difesa. I dubbi sul modulo sono elevati e manca qualcosa dal mercato. I tanti nomi in uscita potrebbero non aiutare la Roma in questi ultimi mesi. Sono sette i punti in meno rispetto alla stagione scorsa, ma per cambiare passo cosa serve a questa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lanon riesce a girare in campionato manon? Mourinho non riesce a trovare la cura ai giallorossi Le aspettative estive dellacon l’arrivo di Mourinho era ben più alte di quelle fatte vedere sul campo fino ad ora. I giallorossi non riescono ad uscire dal tunnel e trovare la vittoria che garantirebbe qualche sorriso in più a tecnico e squadra. Ieri a Sassuolo il pari è arrivato nel recupero e non hanno aiutato gliin difesa. I dubbi sulsono elevati e manca qualdal. I tanti nomi in uscita potrebbero non aiutare lain questi ultimi mesi. Sono sette i punti in meno rispetto alla stagione scorsa, ma per cambiare passoserve a...

Advertising

RoshRodri_ : @giancarloper Mi aspettavo stabilità in difesa da Mou. Ma se gli stessi errori che sono stati fatti con PF vengono… - waspvandems : Che cosa avevo detto domenica??Non bastano due giocatori nuovi per cambiare le cose, la partita di stasera lo dimos… - chimentimattia : Purtroppo il quartetto difensivo e due cc sono molto modesti, ad alcuni gli si vuole bene ma la loro titolarità a g… - Beverari_M : @alphx2 @CarloCvincen @istat_it In quanto compilare quel modulo scrivendo covid è sbagliato o comunque si può indur… -

Ultime Notizie dalla rete : Errori modulo Brescia, pagelle: male Van de Looi e Bajic, Joronen tiene a galla Condisce il tutto con un certo numero di errori tecnici. Dal 23' st Rodrigo Palacio (5.5) Ingresso ... Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ...

Affitto: cosa fare quando ricevi la disdetta dal tuo inquilino Ma torniamo ai due principali approcci dei proprietari e vediamo quali sono i principali errori ... Invia all'inquilino un modulo da compilare e firmare. In questo documento l'inquilino si da ...

Errori, modulo e mercato: cosa non funziona in questa Roma? Calcio News 24 Errori, modulo e mercato: cosa non funziona in questa Roma? Ieri a Sassuolo il pari è arrivato nel recupero e non hanno aiutato gli errori in difesa. I dubbi sul modulo sono elevati e manca qualcosa dal mercato. I tanti nomi in uscita potrebbero non aiutare la ...

Giampaolo dopo Milan-Sampdoria: “Costretti a cambiar modulo” Di seguito le parole dell’allenatore blucerchiato riportate da TMW. “Sul gol preso abbiamo commesso un errore, una cosa che abbiamo visto anche stamattina. Loro hanno queste soluzioni. Devi cercare di ...

Condisce il tutto con un certo numero ditecnici. Dal 23' st Rodrigo Palacio (5.5) Ingresso ... Quando invii il, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione Informativa ai sensi ...Ma torniamo ai due principali approcci dei proprietari e vediamo quali sono i principali... Invia all'inquilino unda compilare e firmare. In questo documento l'inquilino si da ...Ieri a Sassuolo il pari è arrivato nel recupero e non hanno aiutato gli errori in difesa. I dubbi sul modulo sono elevati e manca qualcosa dal mercato. I tanti nomi in uscita potrebbero non aiutare la ...Di seguito le parole dell’allenatore blucerchiato riportate da TMW. “Sul gol preso abbiamo commesso un errore, una cosa che abbiamo visto anche stamattina. Loro hanno queste soluzioni. Devi cercare di ...