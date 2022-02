Dramma sul lavoro nel Sannio, Ugl: “E’ inammissibile. Rafforzare i controlli” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Suscita sgomento e profonda tristezza la tragedia accaduta questa mattina a Puglianello nel Beneventano, dove un operaio di 43 anni ha perso la vita nel piazzale di un’impresa. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia del lavoratore per questo Dramma inaccettabile e a nome dell’Ugl, chiedo che sia fatta piena luce su un incidente le cui cause restano ancora da chiarire”. E’ quanto affermano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, e Maria Rosaria Pugliese, segretario regionale Ugl Campania, in merito all’infortunio sul lavoro in cui ha perso la vita un operaio di una ditta di trasporti a Puglianello, nel Beneventano. “Sono 1221 i lavoratori deceduti sul posto di lavoro nell’anno appena trascorso. Non è possibile – si sottolinea nella nota – chiudere gli occhi dinanzi alla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Suscita sgomento e profonda tristezza la tragedia accaduta questa mattina a Puglianello nel Beneventano, dove un operaio di 43 anni ha perso la vita nel piazzale di un’impresa. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia del lavoratore per questoinaccettabile e a nome dell’Ugl, chiedo che sia fatta piena luce su un incidente le cui cause restano ancora da chiarire”. E’ quanto affermano in una nota congiunta Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, e Maria Rosaria Pugliese, segretario regionale Ugl Campania, in merito all’infortunio sulin cui ha perso la vita un operaio di una ditta di trasporti a Puglianello, nel Beneventano. “Sono 1221 i lavoratori deceduti sul posto dinell’anno appena trascorso. Non è possibile – si sottolinea nella nota – chiudere gli occhi dinanzi alla ...

Advertising

crocerossa : ?? 'La verità supera qualsiasi silenzio. Oggi celebriamo le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata di cui og… - anteprima24 : ** Dramma sul lavoro nel Sannio, #Ugl: 'Tragedia inammissibile' ** - AlienoGrigio17 : Arrivano aumenti mai visti, dramma famiglie. E dal governo ancora parole. Ma come, non era il governo dei migliori… - ottopagine : Dramma sul lavoro a Puglianello, muore operaio di una ditta di trasporti #Puglianello - MaurizioFuochi : RT @a_meluzzi: DANNI DA VACCINI DURATURI COME LONG-COVID. Inchiesta Shock della rivista “Science” sul Dramma Occultato dai Medici https://t… -