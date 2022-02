Calciomercato Lazio | Maxime Lopez è l’erede di Lucas Leiva

(Di lunedì 14 febbraio 2022) . I biancocelesti avrebbero scelto il playmaker del futuro Nonostante una stagione ancora in bilico e tutta da giocare, in casasi starebbe anche pensando a programmare la prossima stagione. Le manovre potrebbero non riguardare solo la difesa, con il sogno Romagnoli, ma anche più concreta, ma anche il centrocampo. Infatti, con l’addio diche appare ormai quasi scontato, un nome caldo potrebbe essere quello di. Come rivelato da Il Corriere della Sera, i biancocelesti avrebbero messo gli occhi sul classe ’97 del Sassuolo, che tanto bene sta facendo in questa stagione. La valutazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Lazio Siamo Noi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo: Maxime Lopez è l'erede di Lucas Leiva. I biancocelesti avrebbero scelto il playmaker del futuro Nonostante una stagione ancora in bilico e tutta da giocare, in casasi ...Commenta per primo Ladi Sarri fa meglio dell'ultima di Inzaghi. Lo dicono i numeri sulla produzione offensiva fin qui in campionato. Alla venticinquesima giornata un anno fa i biancocelesti avevano segnato 38 gol, ...