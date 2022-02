Cade nel camino, anziano muore carbonizzato a Ula Tirso (Oristano) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un pensionato di 89 anni, Salvatore Cossu , è morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino di casa , a Ula Tirso , in provincia di Oristano . La tragedia si è verificata nella serata di ieri in un... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 14 febbraio 2022) Un pensionato di 89 anni, Salvatore Cossu , è mortodopo essere caduto neldi casa , a Ula, in provincia di. La tragedia si è verificata nella serata di ieri in un...

Ultime Notizie dalla rete : Cade nel Cade nel camino, anziano muore carbonizzato a Ula Tirso (Oristano) Un pensionato di 89 anni, Salvatore Cossu , è morto carbonizzato dopo essere caduto nel camino di casa , a Ula Tirso , in provincia di Oristano . La tragedia si è verificata nella serata di ieri in un appartamento di un edificio a due piani di via Indipendenza che ospita anche la ...

Ula Tirso, anziano cade nel caminetto e muore carbonizzato Tragedia a Ula Tirso, dove un uomo di 89 anni è morto dopo essere caduto nel fuoco. È accaduto nella serata di ieri: l’anziano, Salvatore Cossu, si stava riscaldando davanti al caminetto, quando ha ...

