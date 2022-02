Bediterranean Diet, la donna che l’ha inventata e dimostra 20 anni di meno (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha più di 70 anni ma ne dimostra 20 in meno, si chiama Stella Ralfini, ha origini greche e vive a Londra. Di professione è sexpert e è salita agli onori della ribalta per la Bediterranean Diet, una Dieta che di base si richiama a quella mediterranea ma che sfrutta tutte le sue potenzialità per migliorare le prestazioni sotto le lenzuola. Come funziona la Bediterranean Diet La Bediterranean Diet messa a punto da Stella Ralfini e lanciata dal Sun recupera dalla Dieta Mediterranea una lista di alimenti che accendono la passione. Si va dall’olio extravergine che si dice riduca l’impotenza fino al 40%, al cibo afrodisiaco per eccellenza, le ostriche, ricche di zinco, che aiutano la produzione di ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ha più di 70ma ne20 in, si chiama Stella Ralfini, ha origini greche e vive a Londra. Di professione è sexpert e è salita agli onori della ribalta per la, unaa che di base si richiama a quella mediterranea ma che sfrutta tutte le sue potenzialità per migliorare le prestazioni sotto le lenzuola. Come funziona laLamessa a punto da Stella Ralfini e lanciata dal Sun recupera dallaa Mediterranea una lista di alimenti che accendono la passione. Si va dall’olio extravergine che si dice riduca l’impotenza fino al 40%, al cibo afrodisiaco per eccellenza, le ostriche, ricche di zinco, che aiutano la produzione di ...

MFitnessM : A San Valentino spopola la Bediterranean Diet: la top 10 dei cibi dell’amore - #Myfitnessmagazine… - Nutizieri : San Valentino: la “Bediterranean Diet” per accendere la passione - matteogavioli87 : RT @InformaCibo: Menu di San Valentino per gli esperti? Birra, ostriche e olio evo - matteogavioli87 : RT @simona_reca: A San Valentino spopola la Bediterranean Diet: la top 10 dei cibi dell’amore - Myfitnessmagazine - matteogavioli87 : RT @RadioR101: #R101FuoriOndaNews: una dieta sexy per favore la passione in vista di San Valentino ????? -