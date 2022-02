Auto: in Italia in 2021 lieve calo parco circolante, prima volta dal 2013 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bologna, 14 feb. - (Adnkronos) - Nel 2021 in Italia il parco circolante di Autovetture è diminuito dello 0,04% rispetto al 2020: una riduzione che dal punto di vista percentuale è molto contenuta (poche decine di migliaia di unità su un totale vicino a 40 milioni) "ma al tempo stesso piuttosto significativa". Lo segnala Autopromotec riportando le conclusioni del proprio Osservatorio (basato sui dati Aci) che testimonia come nel 2021 le radiazioni di Auto siano state maggiori rispetto alle nuove immatricolazioni, causando così una diminuzione anche nel parco circolante. L'ultima volta in cui si era riscontrata questa tendenza - si ricorda da Autopromotec - è stato nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bologna, 14 feb. - (Adnkronos) - Nelinildivetture è diminuito dello 0,04% rispetto al 2020: una riduzione che dal punto di vista percentuale è molto contenuta (poche decine di migliaia di unità su un totale vicino a 40 milioni) "ma al tempo stesso piuttosto significativa". Lo segnalapromotec riportando le conclusioni del proprio Osservatorio (basato sui dati Aci) che testimonia come nelle radiazioni disiano state maggiori rispetto alle nuove immatricolazioni, causando così una diminuzione anche nel. L'ultimain cui si era riscontrata questa tendenza - si ricorda dapromotec - è stato nel ...

