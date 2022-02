A Fortezza est la lirica irriverente de I Tre Barba con “Don Giovanni”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Dopo il grande successo di “Così fan tutte” “Il barbiere di Siviglia” e “Rigoletto” torna in scena aest dal 17 al 19 febbraio lade I Trecon il debutto assoluto del loro “Don”, un nuovo spettacolo in perfetto stile pop che li vede nuovamente alle prese con Mozart e Da Ponte, con i quali avevano iniziato il loro percorso. “I Tre” ovvero Lorenzo De Liberato, Lorenzo Garufo e Alessio Esposito si propongono di far conoscere ad un pubblico, popolare e non, lae le sue opere che ai giorni nostri sono perlopiù sconosciute o soltanto sommariamente apprezzate. I tre attori recitano fedelmente e quasi del tutto integralmente i libretti, alternando alla recitazione intermezzi musicali, arrangiando le arie più celebri delle ...

Dalla via Fortezza potranno transitare solo i tifosi locali che intendono raggiungere la curva est. L'accesso alla tribuna potrà avvenire solo da corso Piave lato via Ortigara, pertanto tutti i tifosi ...
Debutterà giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 20.30 a Fortezza Est - via Francesco Laparelli 62 - a Roma la pièce di Wolfgang Amadeus Mozart "Don Giovanni", regia di Lorenzo De Liberato ed interpretata ...