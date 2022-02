WTA San Pietroburgo 2022, Anett Kontaveit a braccia alzate: battuta Sakkari in rimonta, quarto torneo indoor di fila (Di domenica 13 febbraio 2022) Anett Kontaveit non si ferma più. La tennista estone trionfa nel torneo WTA 500 di San Pietroburgo battendo in rimonta la greca Maria Sakkari per 5-7 7-6 7-5 in tre ore di gioco confermandosi come una delle giocatrici più forti del circuito sul cemento indoor: per lei è il quarto torneo consecutivo su questa superficie, che comprende un numero impressionante di 20 vittorie, salendo al sesto posto delle classifiche mondiali, suo best ranking. Per la greca invece continua il digiuno che dura dal maggio 2019 a Rabat, con la aggravante abbastanza seria di aver buttato via il successo dopo aver servito per il match. Dopo un inizio abbastanza equilibrato il match inizia a vivere di ondate emotive. È l’estone la prima a mettere la testa ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022)non si ferma più. La tennista estone trionfa nelWTA 500 di Sanbattendo inla greca Mariaper 5-7 7-6 7-5 in tre ore di gioco confermandosi come una delle giocatrici più forti del circuito sul cemento: per lei è ilconsecutivo su questa superficie, che comprende un numero impressionante di 20 vittorie, salendo al sesto posto delle classifiche mondiali, suo best ranking. Per la greca invece continua il digiuno che dura dal maggio 2019 a Rabat, con la aggravante abbastanza seria di aver buttato via il successo dopo aver servito per il match. Dopo un inizio abbastanza equilibrato il match inizia a vivere di ondate emotive. È l’estone la prima a mettere la testa ...

