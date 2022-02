Volley, Cisterna-Milano in tv oggi: orario e diretta streaming Superlega 2021/2022 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per Top Volley Cisterna-Allianz Milano, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile. La formazione di Soli vuole continuare a sorprendere e mettere in difficoltà anche i meneghini di coach Piazza, autori fin qui di un grande girone di ritorno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 13 febbraio al Palasport di Cisterna di Latina. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E streaming – La ... Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Tutto pronto per Top-Allianz, sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato didimaschile. La formazione di Soli vuole continuare a sorprendere e mettere in difficoltà anche i meneghini di coach Piazza, autori fin qui di un grande girone di ritorno. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 13 febbraio al Palasport didi Latina. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 21^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOTUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA TV E– La ...

