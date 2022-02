Vitamina D e Covid: ecco cosa succede se sei carente (Di domenica 13 febbraio 2022) Alcuni ricercatori israeliani hanno associato la carenza di Vitamina D in pazienti Covid ospedalizzati a un aumento della gravità e della mortalità della malattia c’è un annesso tra i due?Con l’arrivo della pandemia da Covid sono tanti gli studi su questo virus in questi ultimi due anni e mezzo. Gli studiosi hanno cercato di capire quale potrebbe essere la causa principale della trasmissione dell’influenza e pare che il fattore determinante sia la mancanza di Vitamina D. Ma andiamo a vedere i dettagli. Quanto influisce la Vitamina D sul Covid? Prima dell’arrivo del Sars-CoV-2, una meta-analisi del 2017 fatta da alcuni studiosi americani aveva rilevato che l’integrazione di Vitamina D è utile per la prevenzione delle infezioni respiratorie ... Leggi su formatonews (Di domenica 13 febbraio 2022) Alcuni ricercatori israeliani hanno associato la carenza diD in pazientiospedalizzati a un aumento della gravità e della mortalità della malattia c’è un annesso tra i due?Con l’arrivo della pandemia dasono tanti gli studi su questo virus in questi ultimi due anni e mezzo. Gli studiosi hanno cercato di capire quale potrebbe essere la causa principale della trasmissione dell’influenza e pare che il fattore determinante sia la mancanza diD. Ma andiamo a vedere i dettagli. Quanto influisce laD sul? Prima dell’arrivo del Sars-CoV-2, una meta-analisi del 2017 fatta da alcuni studiosi americani aveva rilevato che l’integrazione diD è utile per la prevenzione delle infezioni respiratorie ...

