Ucraina: Putin a Macron, “Le accuse sono speculazioni provocatorie” (Di domenica 13 febbraio 2022) MOSCA – Le accuse alla Russia sui piani di invasione dell’Ucraina sono “speculazioni provocatorie”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin (foto) nella sua telefonata di ieri con l’omologo francese Emmanuel Macron, secondo il Cremlino. Intanto Viktor Orban contro tutti meno uno: Vladimir Putin. A cinquanta giorni dal voto in Ungheria, il premier magiaro lancia la sua campagna elettorale e lo fa a modo suo: sferrando un attacco contro le opposizioni, i migranti, le comunità Lgbt, ma soprattutto contro l’Europa e la sua “jihad dello stato di diritto”. Sullo sfondo, la crisi Ucraina, “una guerra che va evitata”, ha sottolineato Orban, paventando una nuova ondata migratoria di “centinaia di migliaia, persino milioni” di rifugiati. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) MOSCA – Lealla Russia sui piani di invasione dell’”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir(foto) nella sua telefonata di ieri con l’omologo francese Emmanuel, secondo il Cremlino. Intanto Viktor Orban contro tutti meno uno: Vladimir. A cinquanta giorni dal voto in Ungheria, il premier magiaro lancia la sua campagna elettorale e lo fa a modo suo: sferrando un attacco contro le opposizioni, i migranti, le comunità Lgbt, ma soprattutto contro l’Europa e la sua “jihad dello stato di diritto”. Sullo sfondo, la crisi, “una guerra che va evitata”, ha sottolineato Orban, paventando una nuova ondata migratoria di “centinaia di migliaia, persino milioni” di rifugiati. ...

