Advertising

rubio_chef : C’abbiamo 60 basi americane sul nostro suolo e mai nessuno che abbia detto A. Ora i parassiti americani stanno mett… - danielecina : Ucraina, lo chef italiano Michele Lacentra: «Resto a Kiev, qui tutta la mia vita, amore e lavoro» - infoitinterno : Ucraina, lo chef di Salerno a Kharkiv: «Io scappo quando scappano loro» - nelloscavo : RT @liberobatt: “Di Schettino c’è n’è uno solo: non mollo”. Lo chef, l’imprenditore, il consigliere: viaggio tra gli italiani d’Ucraina ric… - EmilioBerettaF1 : Gli italiani in Ucraina, le testimonianze di tre chef: 'La nostra vita è tutta qui' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina chef

A spiegarlo, intervistato dall' Adnkronos , è loitaliano Salvatore Leo , originario di Salerno e inda 13 anni. Ombre di guerra e manovre militari della Russia per ora non turbano più ...È loSalvatore Leo, originario della provincia di Salerno e inda 13 anni, a raccontarlo ad Adnkronos. Dell'avviso diramato dall'unità di crisi della Farnesina agli italiani in, ...Un'altra giornata di tensione al confine ucraino con l'ombra di una guerra che potrebbe essere imminente. Antony Blinken ha ribadito che la Russia potrebbe creare un «falso pretesto» per invadere ...Sono circa 2.000 gli italiani che si trovano attualmente in Ucraina, in gran parte nella capitale. (AGI - Agenzia Italia) La Russia ha molti altri modi per mettere sotto pressione l'Ucraina». «Credo ...