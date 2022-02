Truffe ad anziani, due arresti in manette dopo inseguimento della polizia a Pescara (Di domenica 13 febbraio 2022) Pescara - Arrestati dalla polizia due truffatori di anziani. Ieri, dopo un rocambolesco inseguimento gli agenti della Squadra Mobile di Pescara sono riusciti a fermare due giovani "in trasferta" entrambi ventenni residenti in Campania che si erano appena impossessati di monili in oro di una signora ultraottantenne che era stata appena raggirata. Poco prima gli stessi malviventi con la solita modalità della telefonata e del pacco da ritirare alle Poste, avevano tentato di fare lo stesso ai danni di un'altra anziana, non riuscendovi solo per il provvidenziale intervento della nipote che ha allertato i poliziotti, inducendo alla fuga i due giovani, e riuscendo a fornire il numero di targa del veicolo su cui viaggiavano. Poco ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di domenica 13 febbraio 2022)- Arrestati dalladue truffatori di. Ieri,un rocambolescogli agentiSquadra Mobile disono riusciti a fermare due giovani "in trasferta" entrambi ventenni residenti in Campania che si erano appena impossessati di monili in oro di una signora ultraottantenne che era stata appena raggirata. Poco prima gli stessi malviventi con la solita modalitàtelefonata e del pacco da ritirare alle Poste, avevano tentato di fare lo stesso ai danni di un'altra anziana, non riuscendovi solo per il provvidenziale interventonipote che ha allertato i poliziotti, inducendo alla fuga i due giovani, e riuscendo a fornire il numero di targa del veicolo su cui viaggiavano. Poco ...

Advertising

TV2000it : RT @vediamocitv2000: Purtroppo continuano le #truffe a danno soprattutto degli #anziani ma come è possibile proteggersi? Per scoprire come… - umbriajournal_ : Truffe agli anziani, scoperte due persone, foglio di via per loro - orasolaretv2000 : RT @vediamocitv2000: Purtroppo continuano le #truffe a danno soprattutto degli #anziani ma come è possibile proteggersi? Per scoprire come… - incamminotv2000 : RT @vediamocitv2000: Purtroppo continuano le #truffe a danno soprattutto degli #anziani ma come è possibile proteggersi? Per scoprire come… - dibuonmattino : RT @vediamocitv2000: Purtroppo continuano le #truffe a danno soprattutto degli #anziani ma come è possibile proteggersi? Per scoprire come… -