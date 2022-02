Testa da Champions, Danilo salva i bianconeri nel recupero: a Bergamo finisce 1-1 tra Atalanta e Juventus (Di domenica 13 febbraio 2022) Malinovskyi al 75' e pareggio nei minuti di recupero del brasiliano. Un punto che permette ai bianconeri di restare quarti con 46 punti, due in più dei bergamaschi che però devono ancora recuperare il match casalingo con il Torino Leggi su lastampa (Di domenica 13 febbraio 2022) Malinovskyi al 75' e pareggio nei minuti didel brasiliano. Un punto che permette aidi restare quarti con 46 punti, due in più dei bergamaschi che però devono ancora recuperare il match casalingo con il Torino

