Simona Ventura | la scomparsa che l’ha devastata | “Mi ha lasciato senza respiro”

Leggi su topicnews

(Di domenica 13 febbraio 2022) Simone, racconta lachedistrutta e confessa tra le lacrime: “Mi ha” Una tra le donne più celebri del palinsesto televisivo,, che in questi anni ha letteralmente catturato l’attenzione del pubblico televisivo mostrando una carriera artistica ricca di successi, torna a far parlare di sé.La bellaha avuto tantissimi modi per farsi amare, fin dall’inizio della sua carriera ha mostrato al suo pubblico il suo talento e la sua determinazione ed oggi è una tra le presentatrici più amate. Sono tantissimi i programmi che” super Simo” ha avuto modo di condurre, portandoli letteralmente al ...