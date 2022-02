Serie C, 26a giornata (17.30): pareggia il Modena, esulta la Virtus Entella (Di domenica 13 febbraio 2022) Serie C, nella 26a giornata di campionato, nelle gare iniziate alle 17.30, tutti riguardanti il girone B della terza Serie, il Modena chiude con un pareggio senza gol la trasferta contro la Lucchese, mentre la Virtus Entella sfrutta al meglio la sfida interna contro il Pontedera, che gli vale la conquista dei tre punti. L’Ancona Matelica espugna il campo dell’Imolese, mentre il Montevarchi ha la maglio sul proprio terreno di gioco nel derby regionale con la Carrarese. Il Cesena nel frattempo, evita la sconfitta pareggiando sul finire del match, la gara che lo vedeva contrapposto al Grosseto in casa. Così i risultati e i marcatori delle gare giocate in Serie C alle 17.30. Serie C, i risultati del girone B Cesena-Grosseto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022)C, nella 26adi campionato, nelle gare iniziate alle 17.30, tutti riguardanti il girone B della terza, ilchiude con un pareggio senza gol la trasferta contro la Lucchese, mentre lasfrutta al meglio la sfida interna contro il Pontedera, che gli vale la conquista dei tre punti. L’Ancona Matelica espugna il campo dell’Imolese, mentre il Montevarchi ha la maglio sul proprio terreno di gioco nel derby regionale con la Carrarese. Il Cesena nel frattempo, evita la sconfittando sul finire del match, la gara che lo vedeva contrapposto al Grosseto in casa. Così i risultati e i marcatori delle gare giocate inC alle 17.30.C, i risultati del girone B Cesena-Grosseto ...

