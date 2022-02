Quattro allievi di Amici conquistano già il serale, tra di loro una new entry. Commento puntata 13 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nella puntata del 13 febbraio di Amici sono state assegnate le prime Quattro maglie d’accesso alla fase serale del talent show. Il primo a ricevere questo riconoscimento è stato, a sorpresa, Michele. Il ballerino è una delle tante new entry del programma televisivo. Insieme a Michele, sono stati promossi anche Dario, Sissi e Alex. Le prime maglie del serale di Amici, passa anche Michele Nella puntata domenicale del 13 febbraio di Amici il pubblico ha potuto conoscere i nomi dei primi allievi che hanno un posto assicurato al serale. Effettivamente questa fase del programma televisivo si avvicina, quindi, è normale che s’incomincino a svelare alcune carte. Ma ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Nelladel 13disono state assegnate le primemaglie d’accesso alla fasedel talent show. Il primo a ricevere questo riconoscimento è stato, a sorpresa, Michele. Il ballerino è una delle tante newdel programma televisivo. Insieme a Michele, sono stati promossi anche Dario, Sissi e Alex. Le prime maglie deldi, passa anche Michele Nelladomenicale del 13diil pubblico ha potuto conoscere i nomi dei primiche hanno un posto assicurato al. Effettivamente questa fase del programma televisivo si avvicina, quindi, è normale che s’incomincino a svelare alcune carte. Ma ...

