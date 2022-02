PARMA-PORDENONE 4-1 | MISTER TEDINO | “GRAN PRIMO TEMPO | NELLA RIPRESA COMMESSE DELLE INGENUITÀ”

(Di domenica 13 febbraio 2022) “Siamo venuti acon entusiasmo dopo due partite importanti contro Perugia e SPAL. Molto bene il, nel secondo abbiamo commesso, le abbiamo pagate e non siamo riusciti a reagire. Siamo molto dispiaciuti”.commenta la gara del Tardini in conferenza stampa. Powered by WPeMatico

Ilbatte ile torna alla vittoria davanti ai propri tifosi dopo un digiuno di 103 giorni. Una partita iniziata male, con ilche ha chiuso il primo in tempo in vantaggio (0 - 1). ...L'euforia per il 4 - 1 contro ilè già finita, martedì (ore 18,30) si torna in campo per la 23a giornata di serie B Ilè atteso da una delle trasferte più complicate del girone di ritorno, quella di Cremona. La ...“Siamo venuti a Parma con entusiasmo dopo due partite importanti contro Perugia e SPAL. Molto bene il primo tempo, nel secondo abbiamo commesso delle ingenuità, le abbiamo pagate e non siamo riusciti ...Il Parma batte il Pordenone e torna alla vittoria davanti ai propri tifosi dopo un digiuno di 103 giorni. Una partita iniziata male, con il Pordenone che ha chiuso il primo in tempo in vantaggio (0-1) ...