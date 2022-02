MotoGP, Francesco Bagnaia: “Chiudo i test in crescita! La GP22 può andare ancora più forte specie nel time attack” (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi i test pre-stagionali riservati alla MotoGP sul tracciato di Mandalika (Indonesia) ed è quindi tempo di fare una sorta di bilancio su questo primissimo scorcio di 2022 per quanto riguarda la classe regina. Tra i piloti più attesi di questa nuova annata, ovviamente, non possiamo non menzionare Francesco “Pecco” Bagnaia. L’alfiere della Ducati è conscio di trovarsi di fronte a un campionato nel quale dovrà dimostrare tanto e, soprattutto, puntare al titolo. Il pilota torinese inizia la sua analisi al termine della tre-giorni di Mandalika con un commento sulla sua GP22: “Anche oggi abbiamo trovato qualcosa, per cui va meglio – spiega a motorsport.com – Essendo una moto nuova, cinque giorni di test non bastano per capirla a fondo. Siamo un po’ indietro su ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) Si sono ufficialmente conclusi ipre-stagionali riservati allasul tracciato di Mandalika (Indonesia) ed è quindi tempo di fare una sorta di bilancio su questo primissimo scorcio di 2022 per quanto riguarda la classe regina. Tra i piloti più attesi di questa nuova annata, ovviamente, non possiamo non menzionare“Pecco”. L’alfiere della Ducati è conscio di trovarsi di fronte a un campionato nel quale dovrà dimostrare tanto e, soprattutto, puntare al titolo. Il pilota torinese inizia la sua analisi al termine della tre-giorni di Mandalika con un commento sulla sua: “Anche oggi abbiamo trovato qualcosa, per cui va meglio – spiega a motorsport.com – Essendo una moto nuova, cinque giorni dinon bastano per capirla a fondo. Siamo un po’ indietro su ...

